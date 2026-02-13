Sigarette tabacco e sigari | pacchetti più cari da oggi Quanto costano e perché sono aumentati i prezzi

Da venerdì 13 febbraio, i prezzi di sigarette, tabacco e sigari salgono a causa di un aumento deciso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I pacchetti più costosi riflettono questo aumento, che riguarda anche le marche più popolari tra i fumatori italiani. Per esempio, una confezione di sigarette può arrivare a costare alcuni centesimi in più rispetto al passato.

Da venerdì 13 febbraio entra in vigore l’adeguamento dei listini deciso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Brutte notizie per i fumatori italiani: venerdì 13 febbraio sono diventati operativi i nuovi prezzi dei tabacchi lavorati, con un aumento generalizzato dei costi per diversi marchi. Si tratta del secondo aumento del 2026, dopo quello di gennaio che ha riguardato Philip Morris e Marlboro Gold, Chesterfield e altri. – Notizie.com Il via libera è arrivato con la pubblicazione sul portale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, che ha aggiornato i prezzi al pubblico sulla scia dei provvedimenti che riguardano le accise sui tabacchi, presenti nell’ultima Legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Notizie.com

