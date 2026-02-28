La sinistra ha avviato una strategia volta a coinvolgere quasi due milioni di musulmani residenti in Italia, con l’obiettivo di influenzare il risultato del referendum sulla separazione delle carriere previsto per marzo. Questa iniziativa mira a sensibilizzare questa vasta comunità, considerata un bacino di voti potenziali, nel tentativo di rafforzare la propria posizione in vista delle urne.

C’è un’arma segreta (ma non tanta) che la sinistra sta cercando di utilizzare per fare vincere il No al referendum del 22 e 23 marzo prossimi sulla separazione delle carriere: portare al voto quasi due milioni di musulmani regolarmente residenti in Italia. Lo riporta Il Giornale in un lungo articolo. Secondo la stima del Giornale ci sono 1,7 milioni di musulmani votanti. “ La strategia dell’islam politico- scrive il quotidiano milanese-, da “semplice” spauracchio sta diventando realtà, manifestandosi in modo sempre più evidente. M a ora c’è il primo vero banco di prova per una fetta di società che ha come mira quella di influire sulla politica nostrana, contando anche sulla complicità dei partiti che li frequentano e coinvolgono in pubbliche iniziative, come Pd, 5S, Avs. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La mossa della sinistra per il No al referendum: è partita la caccia al voto di oltre un milione di musulmani

