Perché il giocatore di golf del Masters 2026 Fifa Laopakdee ha un nome a tema calcistico?

Recentemente è stato pubblicato un articolo da un sito inglese che affronta una curiosità inaspettata riguardo a un giocatore di golf che parteciperà al Masters 2026 Fifa Laopakdee. La particolarità riguarda il suo nome, che sembra richiamare un tema calcistico. L’articolo si propone di spiegare questa scelta, offrendo dettagli e spiegazioni per chi non ha familiarità con la lingua inglese.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Masters è in corso all’Augusta National questa settimana, e lì c’è un nome che potrebbe essere familiare agli appassionati di calcio. Forse un ex professionista si è dato al golf? Gareth Bale ha migliorato il suo gioco dal ritiro? Ehm, non proprio. Potrebbe piacerti Giocatore di golf tailandese al Masters 2026 intitolato alla FIFA. Fifa Laopakdee ha senza dubbio il nome più singolare del torneo (Credito immagine: Getty Images) No, in realtà, al Masters di quest’anno c’è un giocatore di golf che prende il nome dal calcio stesso o, più precisamente, dai principali organizzatori del gioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Perché il giocatore di golf del Masters 2026 Fifa Laopakdee ha un nome a tema calcistico? The Masters 2026 su Sky e NOW: orari TV del primo Major di golf della stagioneDal 9 al 12 aprile in diretta dall’Augusta National Golf Club la 90ª edizione del torneo che assegna la celebre Giacca Verde. Masters Augusta golf 2026: programma, orari, tv, streamingRory McIlroy riconfermerà la Green Jacket? Ci sarà un nuovo campione? Quali temi scorreranno davanti agli occhi dei presenti all’Augusta National...