The Masters 2026 su Sky e NOW | orari TV del primo Major di golf della stagione

Dal 9 al 12 aprile si svolgerà la 90ª edizione del Masters, il primo Major di golf della stagione, presso l’Augusta National Golf Club. La competizione sarà trasmessa in diretta sui canali Sky e sulla piattaforma NOW, offrendo agli spettatori gli orari delle sessioni di gioco. La gara assegna la tradizionale Giacca Verde e rappresenta un appuntamento fisso nel calendario del golf mondiale.

Dal 9 al 12 aprile in diretta dall’Augusta National Golf Club la 90ª edizione del torneo che assegna la celebre Giacca Verde. Studi di approfondimento su Sky Sport 24. Il grande golf torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con The Masters, primo Major stagionale, in programma da giovedì 9 a domenica 12 aprile 2026. Il prestigioso torneo, giunto alla 90ª edizione, si disputerà come da tradizione negli Stati Uniti, sul celebre percorso dell’Augusta National Golf Club in Georgia, dove i migliori golfisti del panorama internazionale si contenderanno la storica Giacca Verde. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Masters Augusta golf 2026: programma, orari, tv, streamingRory McIlroy riconfermerà la Green Jacket? Ci sarà un nuovo campione? Quali temi scorreranno davanti agli occhi dei presenti all’Augusta National... La Major League Soccer (MLS) apre la stagione 2026 su Apple TVQuesta pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per... Argomenti più discussi: Masters Augusta golf 2026: programma, orari, tv, streaming; Tennis ATP · Montecarlo Masters 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Come vedere il Masters 1000 di Montecarlo 2026 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa; Amazon e Mattel presentano Masters of the Universe: l'unione delle leggende, in esclusiva su Luna dal 5 giugno. The Masters 2026: programma completo, orari e dove vederlo in tv e streamingIl Masters Tournament 2026 apre la stagione dei Major di golf con quattro giorni di gara all’Augusta National Golf Club. Riflettori puntati su Rory McIlroy, campione in carica dopo il successo dello s ... msn.com No one can or will stop Carlos Alcaraz from winning the Masters in Monte Carlo! - facebook.com facebook Niall lasciando un messaggio per un fan ai The Masters x.com