Masters Augusta golf 2026 | programma orari tv streaming

Questa settimana si svolge il primo Major dell’anno al prestigioso Augusta National Golf Club, con l’attenzione rivolta ai protagonisti in campo e agli appassionati che seguono la competizione. Sono stati annunciati il programma, gli orari e le modalità di visione in tv e streaming dell’evento, che vede tra i favoriti alcuni dei più noti golfisti del circuito. Tra le domande più frequenti ci sono quelle sulla possibile riconferma del detentore del titolo e sulla presenza di nuovi concorrenti in lizza.

Rory McIlroy riconfermerà la Green Jacket? Ci sarà un nuovo campione? Quali temi scorreranno davanti agli occhi dei presenti all’Augusta National Golf Club? Queste e altre domande sono prossime ad avere una risposta, perché questa è la settimana del primo, iconico Major dell’anno. L’anno scorso tutti hanno potuto vedere quanto accaduto nelle fasi finali: il duello tra due grandi di un’intera generazione, McIlroy e Justin Rose, e il trionfo del nordirlandese, diventato storia. Già, perché di mezzo c’è stato il Career Grand Slam, l’aver finalmente portato a casa tutti i quattro Major. E dopo cadute, ritorni, difficoltà, momenti complessi. Quest’anno la lotta si preannuncia davvero serrata, perché non c’è stato un vero dominatore stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Masters Augusta golf 2026: programma, orari, tv, streaming Leggi anche: Rally Montecarlo 2026: programma, orari, tv, streaming Milano-Sanremo 2026: orari, tv, programma, streamingInizia la settimana destinata a concludersi con uno degli appuntamenti storici del grande ciclismo internazionale. Temi più discussi: Masters Augusta golf 2026: programma, orari, tv, streaming; Tiger Woods, il lato oscuro del più forte di sempre; Fitzpatrick conquista il primo titolo nel DP World Tour all'Hero Indian Open; Master 1000 di Monte-Carlo, le decisione di Djokovic. 2026 Masters Full Field: 91 Heading to Augusta National for the Season’s First MajorRory McIlroy defends while Scottie Scheffler aims for a third green jacket as the golf world descends once again on Augusta, Ga. msn.com 2026 Masters weather forecast at Augusta National Golf ClubHere's a daily look at the weather forecast for Augusta, Georgia, for the 2026 Masters: Monday, April 6: A high of 70 with partly sunny skies and just a 1 percent chance of rain. Tuesday, April 7: ... golfweek.usatoday.com Questa settimana il Valero Texas Open è l’ultimo appuntamento PGA Tour prima del Masters: l’occasione perfetta per rifinire la forma o conquistare l’ultimo biglietto disponibile per Augusta. Brian Harman difende il titolo, mentre Tommy Fleetwood è il favorito n facebook Questa settimana il Valero Texas Open è l’ultimo appuntamento PGA Tour prima del Masters: l’occasione perfetta per rifinire la forma o conquistare l’ultimo biglietto disponibile per Augusta. Brian Harman difende il titolo, mentre Tommy Fleetwood è il favorito n x.com