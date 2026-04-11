Negli ultimi tempi si parla molto del prezzo dei carburanti, ma spesso si presta più attenzione a quello della benzina rispetto al gasolio. Tuttavia, il diesel viene utilizzato non solo dai veicoli, ma anche in settori come l'agricoltura e l'industria. Questi usi diversi rendono il costo del gasolio un elemento che influisce su molte filiere produttive e sui prezzi finali di diversi beni di consumo.

Il diesel non serve solo agli automobilisti, ma anche all'agricoltura, all'industria e ai trasporti: se aumenta quello, aumenta tutto il resto Mentre la benzina serve quasi esclusivamente per la mobilità privata, il gasolio è il carburante che fa funzionare l’economia: serve per i macchinari agricoli nei campi, per diversi usi industriali, per alcuni tipi di riscaldamento, e soprattutto per i trasporti. Questo significa che se aumenta il prezzo del gasolio a cascata aumenta il prezzo del cibo, dei prodotti industriali, e più in generale di tutto ciò che deve essere trasportato da un posto a un altro per essere venduto: il suo...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché dobbiamo preoccuparci più del prezzo del gasolio che di quello della benzina

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Caro carburanti: ecco spiegato perché il gasolio costa più della benzina (e non tornerà indietro)Ormai per chi guida un’auto diesel fare rifornimento è diventato un’esperienza scioccante: in molte stazioni italiane il gasolio in modalità self...