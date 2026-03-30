Caro carburanti | ecco spiegato perché il gasolio costa più della benzina e non tornerà indietro

Negli ultimi mesi, il prezzo del gasolio ha superato quello della benzina nelle stazioni di rifornimento italiane. Attualmente, il gasolio in modalità self si avvicina a 2,00 euro al litro, mentre la benzina si trova intorno a 1,80 euro. Questa differenza si deve a variazioni nei costi di produzione e distribuzione, che hanno portato ad un aumento dei prezzi del gasolio rispetto alla benzina.

Ormai per chi guida un’auto diesel fare rifornimento è diventato un’esperienza scioccante: in molte stazioni italiane il gasolio in modalità self sfiora 1,95–2,00 euro al litro, mentre la benzina si aggira intorno a 1,75–1,80 euro al litro. Un ribaltamento rispetto all’“era d’oro” del diesel, che per anni è stato il carburante più conveniente. Per capire perché il gasolio costa più della benzina bisogna partire da un dato semplice: il vantaggio fiscale del diesel è stato cancellato. Per decenni lo Stato ha applicato al gasolio accise più basse rispetto alla benzina, con la giustificazione di sostenere il trasporto merci e una parte rilevante dell’economia produttiva. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Caro carburanti: ecco spiegato perché il gasolio costa più della benzina (e non tornerà indietro) Articoli correlati Effetto accise sui carburanti, gasolio più caro della benzina. La verde è ai minimi dal 2021Bolzano batte tutti con il diesel a 1,730 euro al litro, al secondo posto Trento (1,701 euro), seguita dalla Valle d’Aosta (1,698 euro). Carburanti, Unc: riordino accise, gasolio più caro di benzinaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.