Pensioni minime arriva la proposta di un sussidio di 350 euro | ecco dove

I sindacati lucani hanno proposto un sussidio di 350 euro per le pensioni minime nel 2026, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e le persone in difficoltà economica. La proposta mira a migliorare la tutela sociale e garantire un livello di sostegno adeguato alle esigenze dei pensionati più vulnerabili. La misura è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Un sussidio a supporto delle pensioni minime per l’anno 2026: è questa la proposta presentata dai sindacati lucani per aiutare le famiglie e le persone in condizioni di fragilità economica. In una fase storica segnata dall’incertezza e da un sensibile invecchiamento della popolazione, la Uil ha inoltrato una richiesta formale alla Regione affinché venga istituito un aiuto economico annuale. Vincenzo Tortorelli, segretario generale della Uil Basilicata, ha ribadito la necessità di adottare modelli di sviluppo che favoriscano una distribuzione equa della ricchezza territoriale. L’iniziativa punta a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, fenomeni che colpiscono duramente i piccoli centri soggetti a spopolamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

