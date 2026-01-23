Il Comune di Amalfi ha pubblicato un nuovo bando per il 2026, offrendo bonus fino a 500 euro a sostegno di persone e famiglie in difficoltà. Si tratta di contributi economici straordinari destinati a favorire il welfare e a rispondere alle esigenze delle fasce più deboli della comunità. La modalità di accesso e i requisiti sono disponibili sul sito del Comune.

Il Comune di Amalfi ha aperto anche per il 2026 il bando pubblico per la concessione di contributi economici straordinari a favore di persone eo di nuclei familiari in stato di bisogno. L’erogazione del beneficio e’ finalizzata a prevenire o ridurre la marginalita’ generata da insufficienza del reddito, da difficolta’ sociali e da condizioni di non autonomia, tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. “Prosegue il nostro impegno a sostegno delle politiche sociali e di contrasto alle condizioni di disagio – afferma il sindaco Daniele Milano – Si tratta di una misura che sosteniamo da anni con uno stanziamento di fondi comunali, per un importo del valore di 15mila euro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Welfare e fasce deboli, sottoscritto il protocollo tra Comune e Sindacati Confederali: i puntiÈ stato firmato questa mattina in Municipio il Protocollo d'intesa tra il Comune di Piacenza e le rappresentanze di Cgil, Cisl e Uil, con l’obiettivo di definire interventi di welfare e sostegno alle fasce più deboli.

Leggi anche: Visite gratis per le 'fasce deboli', Comune cerca strutture e laboratori

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Fringe benefit 2026, confermato il bonus esentasse fino a 2 mila euro: come ottenerlo; Welfare, bonus per le fasce deboli: fino a 500 euro dal Comune di Amalfi; Fringe benefit 2026: bonus confermati fino a 2.000 euro; Fringe benefit 2026: regole e limiti per i bonus dipendenti.

Welfare, bonus per le fasce deboli: fino a 500 euro dal Comune di AmalfiIl Comune di Amalfi ha aperto anche per il 2026 il bando pubblico per la concessione di contributi economici straordinari a favore di persone e/o di nuclei familiari in stato di bisogno. L’erogazione ... ildenaro.it

Welfare e busta paga 2026: le nuove istruzioni per bonus e ISEE dall’INPS e dall’Agenzia delle EntrateIl calcolo dei giorni di lavoro per l'agevolazione in busta paga e le nuove regole di calcolo dell'ISEE in vigore dal 1° gennaio ... ilpersonale.it

Magis lancia il nuovo welfare: bonus nascita e congedi per sostenere la genitorialità x.com

Magis lancia il nuovo welfare: bonus nascita e congedi per sostenere la genitorialità - facebook.com facebook