Docente senza pensione a 67 anni | il tribunale ordina il reintegro di un’insegnante

Un insegnante di 67 anni, che non aveva ancora ricevuto la pensione, è stata reintegrata dal tribunale. La decisione arriva in un contesto in cui il sistema previdenziale italiano non garantisce sempre un passaggio immediato dal lavoro alla pensione, lasciando alcuni docenti senza stipendio e senza assegno. La sentenza stabilisce il ritorno in servizio dell’insegnante.

Nella scuola italiana il passaggio dalla fine del servizio alla pensione non è sempre automatico. In alcuni casi il sistema previdenziale e le regole sul pensionamento possono lasciare docenti senza stipendio e senza assegno pensionistico. Una situazione che ha portato al ricorso ai tribunali e che è stata recentemente affrontata dal Tribunale di Vibo Valentia, chiamato a pronunciarsi sul caso di un'insegnante collocata a riposo senza aver maturato i requisiti minimi per la pensione.