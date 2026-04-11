Alessandro Cecchi Paone | Penso che Pannella si invaghì di me Vorrei diventare padre

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alessandro Cecchi Paone ha ripercorso il suo rapporto con Marco Pannella, soffermandosi su alcuni aspetti della loro relazione. Ha affermato di credere che Pannella si fosse invaghito di lui e ha espresso il desiderio di diventare padre. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione su temi personali e passionali legati alla loro amicizia e alle emozioni vissute in quegli anni.

Alessandro Cecchi Paone ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, tornando a parlare del suo rapporto con Marco Pannella. «Mi mise nei guai», racconta sul leader dei Radicali. Era il 1995, Cecchi Paone conduceva L’Italia in diretta e Pannella andò ospite: «Credo di averlo fulminato», dice. Il giorno dopo disse a Cecchi Paone non solo che «sarebbe dovuto diventare il segretario dei Radicali», ma che «secondo lui avrei dovuto essere anche il direttore generale della Rai ». Alla domanda se Pannella si fosse invaghito di lui, risponde: «Penso di sì». L’amarezza del non poter avere la stepchild adoption: «Non posso adottare la figlia del mio compagno». 🔗 Leggi su Open.online Pietro Taricone e Alessandro Cecchi Paone: il litigio che ha spaccato la tv italiana!Lo scontro tra Pietro Taricone e Alessandro Cecchi Paone ai Telegatti racconta la nascita di una nuova idea di televisione e un conflitto culturale... Alessandro Cecchi Paone rompe il silenzio su Simone Antolini: “Momento di grande tristezza”A giugno era circolata voce diuna presunta separazione tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Alessandro Cecchi Paone: «Pannella si invaghì di me. Vorrei adottare la figlia del mio compagno» Argomenti più discussi: Cecchi Paone: Pannella si invaghì di me, mi voleva segretario dei Radicali. Il coming out? Una scarica vitale. Soffro a non poter essere padre; Pannella in tv si invaghì di me, mi voleva segretario dei Radicali Il coming out? Una scarica vitale Soffro a non poter essere padre. Alessandro Cecchi Paone: «Marco Pennella si invaghì di me. La legge mi impedisce di adottare la figlia del mio compagno»Alessandro Cecchi Paone torna a parlare del suo rapporto con Marco Pannella, ricordando un episodio che definisce decisivo nella sua carriera. «Marco Pannella mi mise ... leggo.it Alessandro Cecchi Paone: «Pannella si invaghì di me. Vorrei adottare la figlia del mio compagno»Alessandro Cecchi Paone torna a parlare del suo rapporto con Marco Pannella, ricordando un episodio che definisce decisivo nella sua carriera. Marco Pannella mi mise nei ... ilmattino.it Alessandro Cecchi Paone: «Penso che Pannella si invaghì di me. Vorrei diventare padre» x.com