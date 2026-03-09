Derby Pellegatti ricorda | Il Milan ha giocato tutto il campionato senza i suoi Lautaro e Thuram

Durante la trasmissione 'Pressing', Carlo Pellegatti ha commentato la vittoria del Milan nel derby, sottolineando che la squadra ha disputato l'intero campionato senza la presenza di Lautaro e Thuram. Ha evidenziato come queste assenze abbiano accompagnato il percorso dei rossoneri, senza però entrare in analisi sulle cause o sui motivi di tali mancanze.

Dopo il successo nel derby di ieri sera firmato Estupinan-Fofana, c'è gioia diffusa nel mondo Milan per la vittoria contro i rivali di una vita dell'Inter. Per l'occasione, Carlo Pellegatti è intervenuto ai microfoni di 'Pressing' per commentare la vittoria del Diavolo di Massimiliano Allegri. In particolare, il noto giornalista ha voluto sottolineare che le pesanti assenze dell'Inter (Lautaro Martinez e Marcus Thuram), il Milan le ha avute praticamente tutta la stagione. E poi, imbeccato sull'argomento, si è espresso anche sul sogno Scudetto per i rossoneri. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni. "Il Milan ha avuto l'occasione di affrontare l'Inter meno forte degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

