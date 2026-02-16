Se voti sì per il Pd sei fascista E Gualmini molla la Schlein

Elisabetta Gualmini ha annunciato di aver lasciato il Partito Democratico per aderire a Renew Europe, spiegando di aver preso questa decisione dopo aver valutato le recenti posizioni della sua ex formazione. La deputata ha sottolineato che il passaggio rappresenta un passo importante nella sua carriera politica e ha già incontrato alcuni rappresentanti di Azione per pianificare il suo nuovo ruolo nel gruppo europeo.

“Aderisco a Renew Europe". Ora è ufficiale: l'eurodeputata Elisabetta Gualmini ha lasciato il Pd ed è passata ad Azione. “È un po' come tornare a casa, abbiamo fatto tante battaglie comuni", ha detto Gualmini nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Senato e a cui ha partecipato anche Carlo Calenda. "Il Pd ha cambiato struttura, c'è stata una mutazione genetica, che porta un riposizionamento nella sinistra radicale, su Conte, Landini, Fratoianni, Bonelli che taglia fuori la cultura del riformismo di cui ho sempre fatto testimonianza", ha aggiunto l’europarlamentare. E ancora: "Penso che Elly Schlein abbia fatto un capolavoro: Elly Schlein si è presa tutto il partito, quindi ha una maggioranza del 92%, è una giovane leader, probabilmente la più longeva come segretaria del Pd, che effettivamente ha modellato il partito secondo la sua idea di partito e secondo il mandato delle primarie”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

