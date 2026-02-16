Se voti sì per il Pd sei fascista E Gualmini molla la Schlein
“Aderisco a Renew Europe". Ora è ufficiale: l'eurodeputata Elisabetta Gualmini ha lasciato il Pd ed è passata ad Azione. “È un po' come tornare a casa, abbiamo fatto tante battaglie comuni", ha detto Gualmini nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Senato e a cui ha partecipato anche Carlo Calenda. "Il Pd ha cambiato struttura, c'è stata una mutazione genetica, che porta un riposizionamento nella sinistra radicale, su Conte, Landini, Fratoianni, Bonelli che taglia fuori la cultura del riformismo di cui ho sempre fatto testimonianza", ha aggiunto l’europarlamentare. E ancora: "Penso che Elly Schlein abbia fatto un capolavoro: Elly Schlein si è presa tutto il partito, quindi ha una maggioranza del 92%, è una giovane leader, probabilmente la più longeva come segretaria del Pd, che effettivamente ha modellato il partito secondo la sua idea di partito e secondo il mandato delle primarie”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Pombeni commenta l’eventuale passo avanti dell’europarlamentare ormai ex Pd: "Elisabetta ha le carte in regola, ma è davvero un’impresa. E per giocarsela deve prendere voti a sinistra, destra e dall’astensionismo" - facebook.com facebook