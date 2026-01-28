Schlein | Destra ci ripensi e voti emendamento Pd su voto fuori sede a referendum – Il video

La leader del Pd, Elly Schlein, chiede alla destra di tornare sui propri passi e sostenere l’emendamento del suo partito sul voto fuori sede per il referendum. In un video pubblicato oggi, Schlein ribadisce la determinazione del Pd a spingere questa proposta, lasciando intendere che non si arrenderanno finché non avranno una risposta chiara. La richiesta arriva mentre nel dibattito politico cresce la tensione sulla possibilità di modificare le regole per il voto dei cittadini all’estero.

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Siamo determinati e convinti nel continuare ad avanzare questa proposta. Il nostro è un appello a Giorgia Meloni ed alla destra a ripensarci e a votare l’emendamento" presentato dal Pd al decreto Elezioni. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, durante la conferenza stampa, alla Camera, per il voto ai fuori sede in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi. "La democrazia va tenuta in esercizio, va continuamente esercitata, non si può negare il diritto di voto potenzialmente a milioni di persone", ha aggiunto Schlein.🔗 Leggi su Open.online

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, invita la destra a cambiare idea e a permettere a milioni di italiani di votare.

Il Pd ha in programma una conferenza stampa con Schlein per discutere le modalità di voto fuori sede in vista del prossimo referendum.

