Incidente all’interno della ditta di costruzioni 22enne in codice rosso | è grave

Da lecceprima.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 22 anni di Casamassella si trova in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto ieri all’interno di una ditta di costruzioni in via Madonna della Scala, a Uggiano La Chiesa, a causa di un crollo di alcune travi che ha provocato il suo ferimento.

A essere coinvolto nell’accaduto, nella mattinata di ieri, a Casamassella, nella sede di un’impresa di costruzioni, in circostanze ancora da chiarire, il figlio del titolare: condotto in ospedale è ricoverato al “Fazzi” È stato quindi lanciato l’allarme e richiesto il soccorso dei sanitari del 118. Non è chiaro se il giovane, di 22 anni, sia caduto dal mezzo ribaltato o se sia stato travolto dallo stesso. Tutte le ipotesi restano aperte e sono al vaglio. Sul posto, oltre ai militari della stazione di Minervino di Lecce, è intervenuto il personale dello Spesal, per gli accertamenti del caso. LeccePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, 22enne in ospedale in codice rosso

Nella serata di lunedì 22 dicembre, si è verificato un incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza di Petraia, nel comune di Cortona.

Grave incidente all'Abetone, 34enne portato in elicottero in codice rosso a Careggi

Un uomo di 34 anni è caduto ieri sulla pista Zeno dell’Abetone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Auto finisce fuoristrada, incidente nella notte sulla via Emilia; Cade nel vano ascensore, donna di 72 anni in codice rosso nel Leccese; Pauroso incidente in galleria: distrutti i tre mezzi coinvolti, uno dei quali elettrico. Un 44enne trasportato in ospedale; Incidente nella zona industriale: conducente incastrato, esce fumo dal motore.

incidente all interno dellaPauroso incidente in galleria: distrutti i tre mezzi coinvolti, uno dei quali elettrico. Un 44enne trasportato in ospedaleIMER. L'impatto è stato violentissimo con i mezzi coinvolti - tre - che sono andati completamente distrutti. Un pauroso incidente stradale si è verificato poco prima delle 10 all'interno della galleri ... ildolomiti.it

incidente all interno dellaScontro in galleria in Tangenziale: alcuni veicoli coinvolti. Traffico in tilt (FOTO)TRENTO. Un incidente all'interno della galleria Doss Trento si è verificato attorno alle 11.45 di oggi - venerdì 6 febbraio - e sta provocando il blocco del traffico sulla Tangenziale Ovest, in dire ... ildolomiti.it