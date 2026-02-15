Incidente all’interno della ditta di costruzioni 22enne in codice rosso | è grave
Un giovane di 22 anni di Casamassella si trova in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto ieri all’interno di una ditta di costruzioni in via Madonna della Scala, a Uggiano La Chiesa, a causa di un crollo di alcune travi che ha provocato il suo ferimento.
A essere coinvolto nell’accaduto, nella mattinata di ieri, a Casamassella, nella sede di un’impresa di costruzioni, in circostanze ancora da chiarire, il figlio del titolare: condotto in ospedale è ricoverato al “Fazzi” È stato quindi lanciato l’allarme e richiesto il soccorso dei sanitari del 118. Non è chiaro se il giovane, di 22 anni, sia caduto dal mezzo ribaltato o se sia stato travolto dallo stesso. Tutte le ipotesi restano aperte e sono al vaglio. Sul posto, oltre ai militari della stazione di Minervino di Lecce, è intervenuto il personale dello Spesal, per gli accertamenti del caso. LeccePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Lecceprima.it
