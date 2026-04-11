Paziente psichiatrico fugge dal Papardo e viene travolto da un' auto

Un paziente psichiatrico è scappato dall'ospedale durante la notte e, dopo aver vagato per alcune ore, è stato investito da un'auto sulla Statale 113. L'incidente è avvenuto nel primo mattino, coinvolgendo un veicolo che transitava lungo la strada. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Ha lasciato l'ospedale in piena notte e, dopo aver vagato per ore, è stato travolto da un'auto sulla Statale 113. È quanto accaduto ieri mattina a un 34enne messinese che ha riportato gravi ferite agli arti inferiori in seguito all'incidente. E adesso i parenti chiedono accertamenti su quanto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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