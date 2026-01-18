Perde una valigia dal portapacchi si ferma per recuperarla e viene travolto da un’auto | dramma sull’A19
Un incidente sulla A19 in direzione Catania ha causato una tragica perdita umana. Un uomo, fermo per recuperare una valigia dal portapacchi, è stato investito da un’auto in transito ed è deceduto sul luogo. L’incidente evidenzia i rischi di fermarsi sulla carreggiata e le conseguenze di un gesto improvviso in autostrada. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle dinamiche dell’accaduto.
L’incidente mortale in direzione Catania dell'autostrada A19: un uomo era sceso dalla sua auto per recuperare una valigia che era finita in strada ed è stato investito e ucciso da un'altra vettura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Si ferma a soccorrere due automobilisti e viene travolto da una macchina: sei feriti sull’A28 a Pordenone
Leggi anche: Si ferma per prestare soccorso e viene travolto da un’auto: morto un 25enne di Bitonto
Mattia Stanga fans. . LOST AND FOUND! #valigia #smarrita #aereo #volo #hostess #aeroporto #vestiti #mamma #viaggio #ragazzi #perte #neiperte #viral - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.