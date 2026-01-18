Perde una valigia dal portapacchi si ferma per recuperarla e viene travolto da un’auto | dramma sull’A19

Un incidente sulla A19 in direzione Catania ha causato una tragica perdita umana. Un uomo, fermo per recuperare una valigia dal portapacchi, è stato investito da un’auto in transito ed è deceduto sul luogo. L’incidente evidenzia i rischi di fermarsi sulla carreggiata e le conseguenze di un gesto improvviso in autostrada. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle dinamiche dell’accaduto.

