Scende dal veicolo in panne e viene travolto sulla superstrada | non ce l’ha fatta caccia all’auto pirata

Un uomo di 47 anni ha perso la vita ieri sera, investito mentre si trovava lungo il raccordo Perugia-Bettolle. La sua auto si era rotta, e lui era sceso dal veicolo quando è stato travolto da un’auto che non si è fermata. La polizia sta ora cercando il pirata della strada.

È morto a 47 anni dopo una notte di agonia l’uomo investito lungo la Perugia-Bettolle nella serata di ieri. Le indagini della polizia stradale È morto in ospedale l’uomo di 47 anni, investito ieri sera, martedì 3 febbraio, lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L’uomo, di nazionalità camerunense, era residente a Chianciano Terme. Viaggiava in direzione di Perugia quando, all’altezza dell’uscita di Torricella, secondo quanto ricostruito, avrebbe perso il controllo dell’auto poi finita contro i segnali dei lavori in corso. L’automobilista, a quel punto, sarebbe sceso dall’auto presumibilmente per verificare i danni subiti.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Perugia Bettolle Incidente a Campobello, scende dal camion e viene travolto da un'auto pirata: 45enne in coma Travolto dopo essere sceso dall'auto in panne, morto. Caccia al pirata È morto in ospedale l’uomo di 47 anni investito ieri sera lungo il raccordo tra Perugia e Bettolle. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Perugia Bettolle Argomenti discussi: Auto, listini in aumento nel 2025: +1,3% le benzina. L’usato scende del 2,2%; Esce di strada per il ghiaccio, scende dall’auto e viene travolta; Auto in fiamme, conducente scende appena in tempo; ?Auto elettrica prende fuoco in corsa, il conducente accosta e scende appena in tempo: veicolo distrutto. Sbanda in superstrada a Torricella e viene investito dopo essere sceso dall'auto: 46enne in condizioni criticheSbanda con l'auto e quando scende dal veicolo viene investito da un altro mezzo in transito. Grave incidente stradale, avvenuto intorno alle 19.20 di martedì 3 febbraio, lungo la superstrada all'altez ... corrieredellumbria.it Auto elettrica prende fuoco in corsa, il conducente accosta e scende appena in tempo: veicolo distruttoSOVIZZO (VICENZA) - Un incendio è scoppiato nella serata di ieri, lunedì 2 febbraio, nel comune di Sovizzo, in provincia di Vicenza. msn.com #auto elettrica prende fuoco in corsa, il conducente accosta e scende appena in tempo: veicolo distrutto x.com Auto elettrica prende fuoco in corsa, il conducente accosta e scende appena in tempo: veicolo distrutto fuori Vicenza facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.