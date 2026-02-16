Dopo le parole sugli alieni Obama chiarisce | Non ho visto alcuna prova davvero Le teorie del complotto sull' Area 51

Barack Obama ha suscitato l’attenzione parlando di alieni, sostenendo che “sono reali”, ma poi ha precisato di non avere alcuna prova concreta. La sua dichiarazione ha acceso il dibattito tra chi crede nelle teorie del complotto sull’Area 51 e chi aspetta fatti certi. Dopo aver partecipato a un evento pubblico, l’ex presidente ha pubblicato un post su Instagram per chiarire la sua posizione, affermando di non aver mai visto nulla che dimostri un contatto con gli extraterrestri.

Gli alieni esistono. Parola di Barack Obama. Che però, dopo la vasta eco scatenata dalle sue parole, è stato costretto a chiarire la sua posizione con un post su Instagram in cui sottolinea di non avere "alcuna prova che gli extraterrestri siano entrati in contatto con noi". Concetto che in realtà aveva espresso fin dall'inizio. Cos'è successo? Riavvolgiamo il nostro. Nel week-end l'ex capo della Casa Bianca ha rilasciato un'intervista allo youtuber Brian Tyler Cohen, uno dei podcaster più noti degli Stati Uniti. Obama: "Gli alieni sono reali, ma non li ho mai visti e non sono nell'Area 51" Barack Obama ha dichiarato che gli alieni esistono, ma lui non li ha mai incontrati e non ha mai visitato l'Area 51. Obama: "Gli alieni? Sono reali, ma non li ho mai visti e non sono custoditi nell'Area 51" L'ex presidente Barack Obama afferma che gli alieni esistono, ma chiarisce di non aver mai incontrato alcuna creatura extraterrestre e di non aver mai visitato l'Area 51, spesso associata ai presunti segreti sugli UFO.