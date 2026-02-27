Oggi si disputano numerose partite in diversi campionati europei, tra cui la Serie A con l'incontro tra Parma e Cagliari che apre la giornata. Le sfide del venerdì sera coinvolgono anche le principali leghe straniere come Bundesliga, Ligue 1, Liga e Premier League, offrendo un'ampia varietà di incontri da seguire. In campo si affrontano squadre pronte a dare battaglia in queste competizioni.

La 27ª giornata di Serie A inizia con Parma-Cagliari, due squadre vicine in classifica che cercano punti per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione. In Premier l'Aston Villa vuole continuare la sua corsa ai primi posti contro il Wolverhampton ultimo in classifica. In Ligue 1 il Lens, superato in vetta dal Psg nell'ultima giornata, va a Strasburgo per tornare a fare punti. Si gioca anche in Spagna e Germania, senza dimenticare Serie B e Serie C. Le partite di oggi: Parma-Cagliari, ore 20.45 Le partite di oggi: Monza-Entella, ore 19Sampdoria-Bari, ore 21 Le partite di oggi: Arzignano-Novara, ore 20.30Cittadella-Ospitaletto, ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: Parma-Cagliari apre la giornata di Serie A, si gioca in tutti i top 5 campionati

Leggi anche: Le partite di oggi: Verona-Pisa è la sfida dei nuovi tecnici, si gioca in tutti i top 5 campionati

Serie B, si gioca la 28ª giornata: tutte le partite in programmasi avvicina la ventottesima giornata della stagione regolare della serie b nazionale old wild west 2025/26, con focus sui due gironi e sulle sfide in...

Temi più discussi: Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff; Le partite di oggi: è il giorno dei verdetti europei di Bologna e Fiorentina; Calcio in tv: le partite di stasera, lunedì 23 febbraio; Come guardare le partite di calcio online e in TV oggi in diretta streaming: la guida e la programmazione di DAZN.

Le partite di oggi: è il giorno dei verdetti europei di Bologna e FiorentinaNel giovedì di coppe si decidono gli ottavi di Europa League e Conference League ... msn.com

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 24^ giornataSono due gli appuntamenti del sabato della 24^ giornata di campionato. Alle 18.00 si gioca Genoa-Napoli e alle 20.45 Fiorentina-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming ... sport.sky.it

Durante “Il Cagliari in diretta”, si è analizzata la sfida Parma-Cagliari con l’intervento dell’ospite Ivo Pulga, ex allenatore del Cagliari. - facebook.com facebook

Parma-Cagliari, Cuesta: «Il nostro obiettivo è fare punti» x.com