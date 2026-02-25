Aggrediti e accoltellati 2 giovani davanti a un bar di Sarno | sospesa la licenza al locale

In azione, il 23 febbraio, la Polizia di Stato, a Sarno: il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, infatti, ha eseguito la sospensione della licenza per la durata di 20 giorni, nei confronti di un esercizio pubblico. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Salerno, emesso su proposta del Comando della Stazione Carabinieri di Sarno, è scaturito da un grave episodio verificatosi nella notte del 22 febbraio scorso, quando due giovani, di cui uno minorenne, sono rimasti feriti a seguito di aggressione con arma da taglio da parte di alcuni coetanei. Per i due ragazzi é stato necessario il trasporto presso il presidio ospedaliero, per le cure del caso. La misura adottata dal Questore si inserisce nell'ambito delle prerogative attribuite dall'art. 100 T.U.L.P.S., finalizzate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e ha carattere preventivo, volto a scongiurare il ripetersi di altri episodi di violenza e a garantire la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Sarno, sospesa per dieci giorni la licenza di un localeA Sarno, la Polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza di un locale per dieci giorni, in conformità con l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Rissa con bottiglie e cartelli stradali davanti a un noto locale di Firenze, licenza sospesa e stop di 15 giorniFirenze, 17 dicembre 2025 – Un violento episodio di violenza scoppiato davanti a un noto locale di via Ponte alle Mosse ha causato la sospensione della licenza per 15 giorni.

Argomenti discussi: Omicidio a Cornelia, accoltellato da una banda muore in strada. Due fermati; Studente accoltellato a Milano, possibile giudizio immediato per 3 ragazzi monzesi; Tentato omicidio a Venezia, arrestati due britannici; Uomo accoltellato e ucciso davanti supermercato a Roma: due fermati.

Napoli, aggrediti e accoltellati in piazza Cavour: due 22enni in ospedalePozzuoli. Assalto con camion ariete nella notte ai danni della filiale Unicredit di Piazza Capomazza. Intorno alle 4 una banda di malviventi ha sfondato l’ingresso della banca. Obiettivo il ... ilmattino.it

Due ragazzi di 18 anni aggrediti ieri sera sul pianerottolo di casa, in zona Rogoredo, a Milano. Botte e coltellate da una persona che li ha aspettati mentre uscivano dall'ascensore. https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/02/due-18enni-accoltellati-sul - facebook.com facebook