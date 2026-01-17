Pavia tre ragazzini aggrediti in zona stazione | denunciati altri 4 minorenni

A Pavia, tre minorenni sono stati vittime di un'aggressione in zona stazione. La polizia ha già denunciato quattro giovani coinvolti, tutti minorenni, mentre le indagini proseguono per identificare eventuali altri responsabili. La situazione è sotto monitoraggio, e le autorità stanno lavorando per fare luce sull’accaduto e garantire la sicurezza in zona.

Pavia, 17 gennaio 2026 - Tutti minorenni. Tre le vittime, quattro gli aggressor i identificati e altri ancora da individuare con le indagini della polizia in corso. L'allarme è scattato nella serata di ieri, venerdì 16 gennaio, verso le 19, dal piazzale della stazione ferroviaria di Pavia, dove tre giovanissimi hanno chiamato il 112 dopo essere stati aggrediti da un gruppo di coetanei. All'arrivo delle Volanti, le testimonianze delle giovani vittime hanno indicato un gruppetto di quattro ragazzi, ancora poco distanti, ritenuti responsabili insieme ad altri complici che invece si erano già allontanati.

