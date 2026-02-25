Tragedia a Prun | esplosione uccide un uomo tre feriti gravi

La tranquillità di Prun, frazione di Negrar di Valpolicella, è stata spezzata da una tragedia improvvisa. Martedì pomeriggio, un’esplosione ha distrutto una palazzina di tre piani, causando la morte di Bruno Savoia, 68 anni, e ferendo gravemente la moglie Rosanna, il figlio Cristian e il cognato Roberto. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di una fuga di gas che avrebbe saturato una stanza, scatenando la deflagrazione. L’evento ha scosso la comunità locale, abituata alla quiete della zona, e ha sollevato interrogativi urgenti sulla sicurezza delle infrastrutture urbane. Il boato, avvenuto intorno alle 18, ha attirato immediatamente l’attenzione dei vicini, che hanno lanciato l’allarme. I vigili del fuoco di Verona sono intervenuti con autopompe, un’autoscala, un carro fari e personale specializzato USAR, oltre a un elicottero arrivato da Trento. Anche il Suem ha inviato ambulanze e un’automedica per prestare immediato soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

