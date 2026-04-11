Pattinaggio sincronizzato | il Team Ice On Fire in top 10 ai Mondiali vincono Les Supremes

Il Team Ice On Fire ha concluso i Campionati Mondiali di pattinaggio sincronizzato nel miglior decimo posto. La squadra italiana ha centrato un piazzamento tra le prime dieci, mentre la vittoria è andata alle Les Supremes. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, con le diverse squadre che hanno presentato le loro coreografie davanti a una giuria internazionale.

Termina con un piazzamento il Mondiale del Team Ice On Fire. La squadra italiana ha centrato quindi per la terza volta consecutiva la top 10 nella competizione iridata di pattinaggio sincronizzato, quest’anno andato in scena a Salisburgo (Austria), nonostante un passaggio a vuoto pesante nel segmento più breve. La formazione seguita da Roberta Giuliani e Gabriele Minchio ha infatti perso terreno nello short a causa di una sbavatura nell’elemento di intersezione, viziato da una caduta che ha determinato un grado di esecuzione negativo da parte del pannello giudicante, fattore che ha fermato il punteggio a quota 63.03, valido per la decima piazza provvisoria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio sincronizzato: il Team Ice On Fire in top 10 ai Mondiali, vincono Les Supremes Leggi anche: Pattinaggio artistico: Malinin firma il miglior short della carriera e vola ai Mondiali, Grassl in top 10! Leggi anche: Pattinaggio artistico: Malinin impara dai suoi errori e trionfa ancora ai Mondiali, Grassl in top 10!