Pattinaggio artistico | Malinin impara dai suoi errori e trionfa ancora ai Mondiali Grassl in top 10!

Durante i campionati mondiali di pattinaggio artistico, il giovane atleta ha dimostrato di aver tratto insegnamenti dagli errori commessi in passato, riuscendo a conquistare nuovamente un risultato importante. Contestualmente, l’atleta italiano si è posizionato tra i primi dieci, confermando la propria presenza tra i migliori del mondo. La competizione ha visto protagonisti diverse nazionali e vari livelli di esecuzione.

Lo sport è, o forse soprattutto, imparare dai propri errori. Ed I lia Malinin lo ha fatto alla perfezione. Dopo la batosta clamorosa subita alle Olimpiadi, stavolta lo statunitense si è fatto trovare pronto conquistando per la terza volta consecutiva l’oro ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, semplificando – finalmente – il suo layout e mandando curiosamente in confusione il pannello tecnico che, a spartito in corsa cambiato, è andato palesemente in tilt, chiamando i salti in modo sbagliato in prima battuta. Serviva proprio questo al cosiddetto “quad god”: una strategia vincente, senza esagerare, senza dover per forza dimostrare quello che tutti noi abbiamo già visto in tempi precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: Malinin impara dai suoi errori e trionfa ancora ai Mondiali, Grassl in top 10! Articoli correlati Leggi anche: Pattinaggio artistico: Malinin firma il miglior short della carriera e vola ai Mondiali, Grassl in top 10! Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl in top 10 anche al Mondiale! Kagiyama incanta, Attesa per Malinin Una raccolta di contenuti su Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico: Malinin firma il miglior short della carriera e vola ai Mondiali, Grassl in top 10!Una risposta per scacciare i fantasmi, anzi il fantasma. Dopo la delusione di Milano Cortina Ilia Malinin ha fatto la voce grossa, per non dire ... oasport.it Mondiali Pattinaggio 2026: Malinin domina il corto, Grassl ottavo, Frangipani al liberoIl programma corto maschile dei Mondiali di pattinaggio artistico 2026, in corso presso l’O2 Arena di Praga, ha visto l’americano Ilia Malinin confermarsi in testa alla classifica provvisoria. Con un ... it.blastingnews.com