Pattinaggio artistico | Malinin firma il miglior short della carriera e vola ai Mondiali Grassl in top 10!

Nel pattinaggio artistico, un atleta ha realizzato il miglior short della carriera, consentendogli di qualificarsi per i Mondiali. Un altro pattinatore si è piazzato tra i primi dieci classificati. La competizione ha seguito la delusione avuta in una precedente gara a Milano Cortina, con l’obiettivo di riscattarsi e ottenere una posizione di rilievo.

Una risposta per scacciare i fantasmi, anzi il fantasma. Dopo la delusione di Milano Cortina Ilia Malinin ha fatto la voce grossa, per non dire grossissima, in occasione dello short program individuale maschile, segmento facente parte dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico attualmente in scena all’O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Il cosiddetto “quad god” ha lasciato a bocca aperta il pubblico presente all’O2 Arena firmando il miglior corto della carriera, sfondando dunque il muro dei 110 punti grazie ad un layout – finalmente – ben pensato a livello di strategia. Contrariamente a quanto dichiarato lo statunitense ha rinunciato al quadruplo axel, inserendo invece come combinazione in zona bonus la catena quadruplo lutztriplo toeloop e staccando prima il quadruplo flip ed il triplo axel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: Malinin firma il miglior short della carriera e vola ai Mondiali, Grassl in top 10! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Malinin si ritrova, Daniel Grassl nella top 10, Frangipani si qualifica per il libero! Leggi anche: Pattinaggio artistico: un super Grassl si piazza ai piedi del podio dopo lo short, avanti Malinin Altri aggiornamenti su Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico: Malinin firma il miglior short della carriera e vola ai Mondiali, Grassl in top 10!Una risposta per scacciare i fantasmi, anzi il fantasma. Dopo la delusione di Milano Cortina Ilia Malinin ha fatto la voce grossa, per non dire ... oasport.it LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Malinin si ritrova, Daniel Grassl nella top 10, Frangipani si qualifica per il libero!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35. Per il momento è tutto, l'appuntamento è per le 18.15 con il programma libero della gara di coppie di ... oasport.it