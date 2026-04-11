Passeggiata sotto la neve per Mattarella sul Ponte Carlo di Praga – Il video

Il Presidente ha effettuato una passeggiata sotto la neve sul Ponte Carlo di Praga, il 10 aprile 2026. Durante l'uscita, ha incontrato alcuni ragazzi italiani che gli hanno rivolto un saluto cantando l'Inno di Mameli. L'evento è stato ripreso in un video diffuso dall'agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Praga, 10 aprile 2026 Il Presidente Mattarella ha visitato il Ponte Carlo di Praga, dove ha incontrato alcuni ragazzi italiani che lo hanno salutato cantando l'Inno di Mameli. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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“Fratelli d’Italia” sul Ponte Carlo a Praga: studenti di Caltanissetta e Mattarella, coro (e selfie) sotto la neveC'è la visita di Stato, con i suoi cerimoniali impeccabili, gli incontri con le alte cariche della Repubblica Ceca e i concerti sinfonici.

Mattarella acclamato da studenti italiani a Praga: cantano in coro «Fratelli d'Italia»

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Passeggiata sotto la neve per Mattarella sul Ponte Carlo di PragaPraga, 10 aprile 2026 Il Presidente Mattarella ha visitato il Ponte Carlo di Praga, dove ha incontrato alcuni ragazzi italiani che lo hanno salutato cantando l'Inno di Mameli. msn.com

Mattarella su Ponte Carlo a Praga, studenti italiani cantano l'inno di MameliPasseggiata sotto qualche fiocco di neve per il presidente della Repubblica, salutato da un gruppo di ragazzi di Caltanisetta ... ilroma.net

Passeggiata sotto la neve per Mattarella sul Ponte Carlo di Praga ift.tt/XDbqW1r x.com

Una passeggiata sotto la neve sul Ponte Carlo nel centro storico di Praga, tra applausi e l'inno d'Italia intonato da un gruppo di studenti siciliani in gita, ha aperto la giornata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella capitale ceca. "Grazie presid - facebook.com facebook