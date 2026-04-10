Passeggiata sotto la neve per Mattarella sul Ponte Carlo di Praga

Il presidente Mattarella ha percorso il Ponte Carlo di Praga durante una visita ufficiale. Mentre attraversava il ponte, ha incontrato alcuni giovani italiani che si trovavano lì e li ha salutati cantando l’Inno di Mameli. La visita si è svolta nel pomeriggio sotto la neve, creando un’atmosfera particolare e suggestiva. Nessun altro dettaglio riguardante l’evento è stato reso noto.

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