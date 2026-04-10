Fratelli d’Italia sul Ponte Carlo a Praga | studenti di Caltanissetta e Mattarella coro e selfie sotto la neve

Durante una visita di Stato a Praga, un gruppo di studenti provenienti da Caltanissetta ha partecipato a un momento speciale sotto la neve, cantando un inno nazionale sul Ponte Carlo. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, con la partecipazione di rappresentanti ufficiali e il presidente della Repubblica presente. I giovani hanno anche scattato selfie e condiviso l’esperienza sui social, mentre si svolgevano incontri ufficiali con le autorità ceche e concerti sinfonici.

C'è la visita di Stato, con i suoi cerimoniali impeccabili, gli incontri con le alte cariche della Repubblica Ceca e i concerti sinfonici. E poi c'è Praga, che quando decide di metterci lo zampino, trasforma un trasferimento presidenziale in una cartolina natalizia in pieno aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Mattarella a Praga, studenti italiani cantano l’inno di Mameli: l’incontro su Ponte CarloIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha visitato questa mattina Ponte Carlo a Praga, nel corso del suo... Leggi anche: Maltempo, crolla ponte tra Abruzzo e Molise. L’Italia sotto neve e pioggia Argomenti più discussi: ? Il centrodestra si compatta e invade via Cattaneo: la risposta per il debutto di Boscagli; Audizione in Commissioni congiunte del Commissario europeo Hoekstra. De Carlo: Meno ideologia, più pragmatismo: l'Europa ritrovi la fiducia nell'uomo; Boscagli inaugura la sede elettorale: Riaprirò il ponte vecchio; Dl energia. De Carlo (FdI): Più grande stanziamento mai fatto da nessun Governo. Mattarella acclamato da studenti italiani a Praga: cantano in coro «Fratelli d'Italia»Piccolo fuori programma per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita ufficiale a Praga. Il capo dello Stato stava facendo una breve passeggiata sul ponte Carlo sotto una legg ... msn.com Breve passeggiata per Sergio Mattarella a Praga, dove si trova in visita ufficiale. Il Capo dello Stato è arrivato al celebre ponte Carlo sotto una leggera nevicata, salutato dai tanti turisti italiani. Il Presidente si è fermato a salutare una scolaresca di Caltanissetta - facebook.com facebook NEWS – Momento lontano dai protocolli per il presidente della #Repubblica #SergioMattarella che si trova in questi giorni a Praga per una visita ufficiale. Questa mattina, sotto una leggera nevicata, ha attraversato il suggestivo Ponte Carlo, immerso in un’atm x.com