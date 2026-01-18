Il presidente ucraino Zelensky ha confermato che ieri sera più di 200 droni da combattimento sono stati utilizzati in attacchi contro diverse regioni del Paese, tra cui Sumy, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi e Odessa. Nell’evento sono state riportate due vittime. Questi attacchi rappresentano una nuova escalation nel conflitto in Ucraina, coinvolgendo numerosi territori e causando perdite umane.

“Ieri sera sono stati lanciati contro di noi oltre 200 droni da combattimento. Le regioni di Sumy, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi e Odessa sono state attaccate. Decine di persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Al momento, sono state segnalate due vittime. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”. È quanto scrive in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Solo questa settimana sono stati lanciati più di 1.300 droni d’attacco, circa 1.050 bombe aeree guidate e 29 missili di vario tipo”, aggiunge, “ecco perché l’Ucraina ha ancora bisogno di maggiore protezione, soprattutto di più missili per i sistemi di difesa aerea”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Due morti in attacchi russi con oltre 200 droni”

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Russi hanno lanciato attacchi con 135 droni” – La diretta

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Due morti in attacco russo con 450 droni e 45 missili”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ucraina, morti e feriti nei raid russi. Contromisure in Danimarca

Zelensky: l'Ucraina non è mai stata e non sarà un ostacolo alla pace - facebook.com facebook

#Zelensky: l' #Ucraina non è mai stata e non sarà un ostacolo alla pace x.com