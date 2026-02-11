Kurt Cobain è stato assassinato | un gruppo di esperti forensi rilegge l’autopsia ed esclude il suicidio

Un gruppo di esperti forensi ha rivisto i documenti dell’autopsia di Kurt Cobain e ora respinge la versione del suicidio. Dopo più di 30 anni, emergono dubbi e nuove ipotesi sulla morte del cantante dei Nirvana, che fino a oggi era considerata un gesto volontario. La ricostruzione degli esperti apre una finestra su possibili nuove indagini e fa tremare la versione ufficiale.

A oltre 30 anni dalla morte emerge una clamorosa ricostruzione della morte di Kurt Cobain, finora etichettata come suicidio. Uno studio contesta la conclusione ufficiale sul suicidio del cantante dei Nirvana, sostenendo che le prove fisiologiche riscontrate nell’autopsia, in particolare la necrosi epatica e i test del sangue, indicherebbero che Cobain fosse “privo di sensi” al momento in cui è stato colpito dal colpo di fucile che l’ha ucciso. Questa nuova interpretazione delle prove forensi porta gli esperti a sostenere che la causa della morte dovrebbe essere classificata come “omicidio” piuttosto che suicidio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Approfondimenti su Kurt Cobain

Una nuova indagine riaccende i dubbi sulla morte di Kurt Cobain.

A oltre trent’anni dalla morte di Kurt Cobain, la polizia ha riaperto le indagini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Kurt Cobain: L’angelo bruciato

Ultime notizie su Kurt Cobain

