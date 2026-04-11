Partenariato referendum inammissibile Ma il comitato promette battaglia

A Melendugno si discute ancora sul partenariato speciale riguardante Roca Vecchia e le Grotte della Poesia, nonostante un referendum sia stato giudicato inammissibile. Mentre alcune parti dichiarano conclusa la questione, altri promettono di opporsi ancora. La disputa coinvolge diverse posizioni e si mantiene acceso il dibattito su come procedere in relazione a queste aree archeologiche e naturali.

MELENDUGNO – Se da un lato si usa la parola “fine”, dall’altra si continua ad annunciare battaglia sul tema del partenariato speciale su Roca Vecchia e Grotte della Poesia.Il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, annuncia che il Ministero degli Interni, si sia espresso sulla questione del.🔗 Leggi su Lecceprima.it Bcc in difesa: Tajani promette battaglia a Bruxelles per 348Il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani si è confrontato questa mattina all’Hotel Globus di Forlì con i vertici della... Referendum giustizia 2026, comitato per il Sì: “Ha vinto il no”, comitato per il No: “Vittoria come quella partigiana”Sono contento e penso sia una vittoria come quella della lotta partigiana o del Referendum con pochissimo margine tra monarchia a Repubblica e non... 1 DICEMBRE 2025 - REFERENDUM GIUSTIZIA, A BARI IL COMITATO PER IL NO