Bcc in difesa | Tajani promette battaglia a Bruxelles per 348

Tajani annuncia che lotterà a Bruxelles per difendere le Bcc romagnole, colpite da restrizioni recenti. La regione Emilia-Romagna si distingue nel settore bancario italiano, mantenendo attivo un sistema di Credito Cooperativo solido e radicato. In un momento in cui molte banche chiudono sportelli, le Bcc della zona continuano a servire le comunità locali, dimostrando una forte presenza sul territorio. La questione riguarda una richiesta di sostegno per evitare ulteriori restrizioni.

Credito Cooperato in Trincea: Tajani Promette Battaglia a Bruxelles per le Bcc Romagnole. L’Emilia-Romagna si erge come un caso studio nel panorama bancario italiano, con un sistema di Credito Cooperativo che dimostra una resilienza notevole in un periodo di contrazione generalizzata degli sportelli bancari tradizionali. Un quadro emerso chiaramente durante l’incontro tenutosi a Forlì, il 21 febbraio 2026, tra il ministro degli Affari Esteri e vicepremier Antonio Tajani e i rappresentanti della Federazione Bcc dell’Emilia-Romagna. L’obiettivo dichiarato: preparare una strategia di difesa a livello europeo per un modello che le istituzioni regionali e nazionali considerano cruciale per la vitalità economica e sociale del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il ministro Tajani a confronto con le Bcc romagnole: "Pronti a una missione a Bruxelles per difendere queste banche"Il ministro Tajani ha incontrato le Bcc romagnole per discutere delle sfide che affrontano.

