Comuni montani Valbonesi Pd | Il governo riveda i criteri La legge restringe i diritti e aumenta i divari
I Comuni montani della Valbonesi (Pd) chiedono al governo di rivedere i criteri di individuazione, ritenendo che la legge attuale limiti i diritti e accentua le differenze tra territori. La Regione Emilia-Romagna propone un confronto in Conferenza delle Regioni per tutelare e valorizzare queste aree, al fine di favorirne lo sviluppo e l’attrattività. La questione riguarda l’equilibrio tra normativa e tutela delle comunità montane.
“Il governo riveda i criteri per l’individuazione dei comuni montani al fine di tutelarli e aumentarne l'attrattività: a tal fine la Regione Emilia-Romagna preveda un confronto in Conferenza delle Regioni”. È l’oggetto dell’interrogazione a risposta immediata in Aula presentata da Daniele.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Giacomo Rossi (Cm): «Il Governo riveda i criteri per la classificazione dei comuni montani»
Riduzione dei Comuni montani, Valbonesi (Pd): "Proposta discriminatoria per l’Appennino. Il Governo torni indietro"L'articolo analizza la proposta di riduzione dei Comuni montani presentata dal Governo, giudicata discriminatoria e dannosa per l'Appennino.
Comuni montani, la Toscana critica i nuovi criteri nazionali: approvata mozione Pd - L’Aula del Consiglio regionale della Toscana ha approvato una mozione del Partito Democratico che esprime forti critiche ai nuovi criteri nazionali per la classificazione dei comuni montani. Hanno vot ... radiosienatv.it
Classificazione dei Comuni montani: le due facce della medaglia - Ritornando ad un articolo di Redacon del 21 novembre, dal titolo Il PD dell’Appennino: sull’Unione dei Comuni attacchi strumentali da FdI, i Comuni ... redacon.it
Teleregione Live. . SPARISCE LA MONTAGNA PER DECRETO: SARDEGNA CONTRO ROMA. L’APPELLO DI LUOGOSANTO Il decreto Calderoli che ridefinisce i comuni montani esclusivamente in base all’altimetria, cancella la montagna dalla Sardegna. U - facebook.com facebook
#Montagna Comuni montani: no accordo Regioni, proposta Calderoli entro 7 giorni. Tale nuova proposta sara' sottoposta alla valutazione delle Regioni, di Upi e di Anci anciliguria.it/newsbox/comuni… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.