Comuni montani Valbonesi Pd | Il governo riveda i criteri La legge restringe i diritti e aumenta i divari

I Comuni montani della Valbonesi (Pd) chiedono al governo di rivedere i criteri di individuazione, ritenendo che la legge attuale limiti i diritti e accentua le differenze tra territori. La Regione Emilia-Romagna propone un confronto in Conferenza delle Regioni per tutelare e valorizzare queste aree, al fine di favorirne lo sviluppo e l’attrattività. La questione riguarda l’equilibrio tra normativa e tutela delle comunità montane.

