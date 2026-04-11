Parte la corsa scudetto Numia a casa Conegliano | Vogliamo giocarci tutto

La finale scudetto di Serie A1 Tigotà sta per iniziare, con la squadra di casa Conegliano che si prepara a scendere in campo. La Numia Vero Volley Milano, dopo un periodo di inattività di quasi due settimane, si appresta ad affrontare questa importante sfida. Questa sarà la quarta volta negli ultimi cinque anni che la squadra partecipa a una finale per il titolo nazionale.

È tutto pronto per l’inizio della finale scudetto di Serie A1 Tigotà. Dopo quasi due settimane senza impegni, la Numia Vero Volley Milano è pronta a tornare in campo per quella che sarà la sua quarta partecipazione negli ultimi cinque anni alla serie per il tricolore. Si parte stasera alle 20.30 dal Palaverde di Villorba (Treviso) contro le detentrici della Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, capaci di conquistare gli ultimi otto scudetti. Una sfida che negli anni ha regalato grandi emozioni e che ormai rappresenta un classico della pallavolo italiana. La squadra del Consorzio si presenta all’appuntamento dopo una stagione in costante crescita: nella fase decisiva del campionato, la formazione guidata da Lavarini ha saputo esprimere al meglio le proprie qualità, conquistando vittorie importanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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