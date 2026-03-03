Playoff Scudetto | Conegliano Scandicci Milano e Novara in corsa per la semifinale

Nel primo turno dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Tigotà, Conegliano, Scandicci, Milano e Novara hanno ottenuto risultati positivi in casa, sfruttando il vantaggio del fattore campo. Le partite di Gara 1 hanno visto le squadre locali conquistare un primo passo verso le semifinali, lasciando aperte le possibilità per le squadre in trasferta di recuperare nel ritorno.

Il fattore campo ha pesato nella Gara 1 dei quarti di finale del Playoff Scudetto della Serie A1 Tigotà, con le squadre ospitanti capaci di prendere vantaggio nel confronto inaugurale e alimentare l’opzione di chiudere la serie con Gara 2, fissate per mercoledì 4 e giovedì 5 marzo. Il quadro complessivo rimane aperto, invitando a un altrettanto equilibrio nelle prossime sfide. Le partite di quarti hanno riportato un avvio deciso da parte delle forze di casa, che hanno consolidato un primo turno favorevole. Le sfide in programma manterranno alta la tensione, con i team pronti a sfruttare il ritorno a pieno regime o a contenere eventuali dubbi fisici nelle titolari fasi decisive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Playoff Serie A1 Femminile: le sfide di quarti tra Conegliano e Busto, Novara e Chieri, Milano e Vallefoglia, Scandicci e Bergamo

