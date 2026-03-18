Italiano Roma fortissima ma vogliamo giocarci le nostre chance

Roma si concentra sulla sfida senza lasciarsi intimidire dall’ambiente, puntando a sfruttare le proprie qualità. L’obiettivo è giocarsi le proprie possibilità, come affermato dai giocatori, che sottolineano come la partita dell’andata sia stata coinvolgente e positiva. La squadra si prepara con determinazione, convinta di poter mettere in campo tutto ciò che sa fare per ottenere un risultato importante.

"Non dobbiamo farci intimorire dall'ambiente ma proporre quello che sappiamo fare" ROMA - "All'andata si è vista una partita bella. Contro quello che propone Gasperini con le sue squadre sono sempre state partite tirate, intense, di grande ritmo, con la stessa percentuale di possesso, tiri in porta più o meno uguali. Mi aspetto domani una partita dove dovremo essere bravi a non subire l'avversario, l'ambiente, la loro qualità, quello è il primo obiettivo. Dovremo cercare di controbattere, di creare pericoli". È questa, secondo Vincenzo Italiano, la chiave del ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma all'Olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Italiano "Roma fortissima ma vogliamo giocarci le nostre chance" Articoli correlati Di Francesco a Dazn: «Vogliamo giocarci le nostre chance. Ecco cosa dobbiamo fare contro questa Inter…»Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Sassuolo, parla Grosso: «Vogliamo giocarci tutte le gare a viso aperto. Sappiamo che per noi è una gara difficilissima»Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». Centrale Sport #6: Il debutto di Ashley Cole e il futuro del Cesena Calcio, Formula 1 e altro Tutto quello che riguarda Italiano Roma fortissima ma vogliamo... Temi più discussi: Italiano: Roma grande squadra, servirà correre forte. Presto per dare giudizi sulla stagione; Bologna-Roma, derby da brividi: chi ha più da perdere? Le chiavi della sfida; Roma guida l’Italia per numero di imprese femminili; Lima: Io alla Roma chiamato da Capello. Italiano Roma fortissima ma vogliamo giocarci le nostre chanceROMA (ITALPRESS) – All’andata si è vista una partita bella. Contro quello che propone Gasperini con le sue squadre sono sempre ... iltempo.it Italiano: Abbiamo il 51% di possibilità di qualificarci. L’inno della Roma qualcosa di diverso…Dalla sala stampa dello stadio, Vincenzo Italiano ha presentato la sfida contro gli uomini di Gian Piero Gasperini. siamolaroma.it Vincenzo Iodice, 43 anni, militare dell’Esercito italiano è la vittima dell’incidente stradale di oggi su via Ardeatina a Roma. Stava andando al lavoro. facebook #Italiano: “Qualificazione 51% di possibilità per la #Roma e 49 per noi” x.com