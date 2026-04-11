Parte a Ferrara la stagione agonistica della nuova realtà ' Di Sciorio Cycling Team'

A Ferrara è iniziata la stagione agonistica di 'Di Sciorio Cycling Team', la nuova squadra ciclistica locale. L'evento è stato accompagnato dalla presenza di Justine Mattera, che ha partecipato come madrina. La squadra si prepara ad affrontare le competizioni in programma, con atleti che si sono già allenati nelle ultime settimane. La presentazione ufficiale si è tenuta in città, attirando l'attenzione degli appassionati di ciclismo.

Parte in città la stagione agonistica della nuova realtà sportiva ferrarese ‘Di Sciorio Cycling Team’, con madrina Justine Mattera. “E' un progetto sportivo che nasce dalla passione autentica per il ciclismo e dal desiderio di accompagnare giovani atleti in un percorso di crescita sporti-va e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Ora è ufficiale, Nico “Traverso” Di Piero prenderà parte alla stagione agonistica 2026 del Campionato Italiano Motorally & Raid TTDi Piero è da anni presente nel mondo dell’enduro e del motorally, con i team CarpediemOffroad ASD nei campionati Uisp e Fast Team nei campionati... Gioventù Nazionale, parte da Ferrara la stagione dei congressi provinciali: l'eventoSarà Ferrara ad aprire le danze in tutta Italia per la stagione dei congressi provinciali di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli... Temi più discussi: Parte a Ferrara la stagione agonistica della nuova realtà sportiva Di Sciorio Cicling Team; Parte a Ferrara la stagione agonistica della nuova realtà 'Di Sciorio Cycling Team'; Presentazione della stagione agonistica del Di Sciorio Cicling Team. La stagione agonistica della nuova realtà sportiva Di Sciorio Cicling TeamE' stata ufficialmente presentata venerdì 10 aprile 2026 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, la stagione agonistica della nuova realtà sportiva ferrarese Di Sciorio Cicling ... cronacacomune.it Presentazione della stagione agonistica del Di Sciorio Cicling TeamVenerdì 10 aprile 2026 alle 10:30 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione della stagione agonistica del Di Sciorio Cicling Team. ... cronacacomune.it