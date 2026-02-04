Ora è ufficiale Nico Traverso Di Piero prenderà parte alla stagione agonistica 2026 del Campionato Italiano Motorally & Raid TT

Nico “Traverso” Di Piero correrà nel Campionato Italiano Motorally & Raid TT nel 2026. La conferma è arrivata durante la fiera di Verona, dove il pilota ha annunciato di gareggiare con una Kove 800 X-PRO, con il supporto di un concessionario. La stagione si avvicina e Di Piero si prepara a tornare in pista su percorsi impegnativi.

Di Piero è da anni presente nel mondo dell’enduro e del motorally, con i team CarpediemOffroad ASD nei campionati Uisp e Fast Team nei campionati FMI, in particolare nella categoria delle moto bicilindriche È arrivata l’ufficialità durante la presentazione nella fiera Motor Bike Expo di Verona lo scorso weekend: Nico “Traverso” Di Piero prenderà parte alla stagione agonistica 2026 del Campionato Italiano Motorally & Raid TT in sella a una Kove 800 X-PRO, con il supporto del concessionario marchigiano Marinsalda Moto di Tolentino. Un progetto nato dalla collaborazione tra il pilota anconetano e la realtà di Tolentino, già attiva nel settore off-road e rally, che seguirà direttamente la preparazione e l’assistenza tecnica della moto per tutta la stagione.🔗 Leggi su Anconatoday.it

L’appuntamento, valido per il Campionato Italiano Rally Terra e per il Campionato Italiano Rally Terra Storico, è in programma da venerdì 10 a domenica 12 aprile - facebook.com facebook