A Ferrara si terrà il primo congresso provinciale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. L’evento segna l’inizio della serie di incontri che coinvolgeranno diverse città italiane nel corso della stagione. La riunione vedrà la partecipazione di membri e rappresentanti provenienti da tutta Italia, pronti a discutere e pianificare le attività future.

Sarà Ferrara ad aprire le danze in tutta Italia per la stagione dei congressi provinciali di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. L’appuntamento è fissato per domenica 8, a partire dalle 15.30, a Palazzo della Racchetta. “Un evento che segna un passaggio di testimone fondamentale per una realtà che negli ultimi anni ha vissuto una crescita esponenziale – fanno sapere gli organizzatori -. Oltre a eleggere il nuovo presidente provinciale e il coordinamento, il dibattito metterà al centro le sfide generazionali, dalla sicurezza al lavoro, dalle battaglie nelle scuole fino alla recente mobilitazione a favore della riforma della giustizia”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Gioventù nazionale Ferrara scende in piazza a Portomaggiore: “Stop all’islamizzazione prima che sia troppo tardi” (video)

La Lega Umbria apre la stagione dei congressiIl segretario Marchetti: "L’obiettivo per il 2026 è crescere ancora, coinvolgendo nuove energie e consolidando ulteriormente la nostra comunità...

Contenuti utili per approfondire Gioventù Nazionale.

Temi più discussi: Gioventù Nazionale, parte da Ferrara la stagione dei congressi provinciali: l'evento; Gioventù Nazionale pubblicizza nelle scuole la presentazione di un libro su Kirk organizzato da Fdi; A Torino un professore provoca e contesta i militanti di Gioventù Nazionale; Referendum sulla giustizia, Gioventù Nazionale: Pieno sostegno al Sì.

Gioventù Nazionale e l'occupazione della sede. Cosa è successo in via SommacampagnaSecondo quanto riportato dal quotidiano, il blitz da parte di GN sarebbe stato l'ultimo atto di uno scontro con i vertici romani di FdI, in seguito alla decisione del coordinatore Marco Perissa di ... romatoday.it

Gioventù Nazionale pubblicizza nelle scuole la presentazione di un libro su Kirk organizzato da FdiAncora un'invasione di campo nelle scuole, da parte di Gioventù Nazionale e Azione studentesca: giovani di estrema destra hanno fatto volantinaggio davanti ... fanpage.it

L’iniziativa di Gioventù Nazionale Pordenone è stata un momento di confronto sui temi della libertà di espressione e del coraggio delle idee, anche quando sono controcorrente. Il libro di Gabriele Caramelli racconta il profilo umano e politico di Charlie Kirk, ric - facebook.com facebook