Questa mattina la torcia olimpica ha fatto il suo ingresso a Milano, sfilando sotto gli occhi di tanti passanti in piazza Duomo. Le quattro cerimonie di apertura a San Siro, Cortina, Livigno e Predazzo hanno dato il via ufficiale ai Giochi invernali, un evento che coinvolge tutta l’Italia e mette in evidenza le sfide di un Paese che si prepara a vivere settimane di sport e di attenzione internazionale.

Le Olimpiadi che cominciano sono sempre le più belle. Queste di Milano Cortina arrivano dopo una corsa, tra cadute e accelerazioni, partita dopo che la candidatura di Roma ai Giochi estivi era stata affondata dallo stesso sindaco, Virginia Raggi. Tutto molto italiano. Il fuoco amico che più amico non si può: un sindaco che taglia fuori la sua stessa città. Ma poi il decollo e il successo travolgente della candidatura di Milano Cortina. Anche questo molto italiano. Per cui, eccoci qua, alcuni anni dopo quel giugno del 2019, pronti ad accendere il fuoco olimpico fortissimamente voluto. Molto è cambiato da allora, Malagò non guida più il Coni, per dirne una. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché queste Olimpiadi sono una sfida globale che ci riguarda da vicino

