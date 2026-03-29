Volevo un altro figlio | la sfida di Nicoletta la madre bionica che ha vinto il Parkinson – VIDEO

Da thesocialpost.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 35 anni, nel pieno della maternità, viene diagnosticato il Parkinson giovanile a una donna. La madre, nota come Nicoletta, ha affrontato questa diagnosi e ha condiviso la sua esperienza attraverso un video. La donna ha deciso di parlare pubblicamente della malattia e della volontà di avere un altro figlio, nonostante le sfide legate alla condizione.

Ricevere una diagnosi di Parkinson giovanile a 35 anni, nel pieno della maternità, può sembrare una condanna. Per Nicoletta Raggi, invece, quella frattura improvvisa nella normalità si è trasformata nel punto di partenza di una battaglia personale fatta di paura, determinazione e scelte radicali. Oggi si definisce una “madre bionica”, un’espressione che racconta senza enfasi la sua quotidianità: vivere con microelettrodi impiantati nel cervello e con una tecnologia che le ha permesso di riprendersi la vita. Il paradosso della gioia e del disagio. La storia di Nicoletta, raccontata nella trasmissione People – Cambia il tuo punto di vista di Primocanale, comincia nel 2007, lo stesso anno in cui nasce il suo primo figlio, Lorenzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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