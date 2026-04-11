Parkinson dormire male è un sintomo | gli studi choc

Recenti studi pubblicati tra il 2025 e il 2026 hanno evidenziato che un sonno disturbato rappresenta un sintomo precoce del Parkinson. Oltre a questo, la depressione e il dolore sono stati identificati come segnali iniziali della malattia, indicando che non si tratta di effetti secondari o casuali. Questi risultati sono stati ottenuti attraverso analisi cliniche condotte su gruppi di pazienti affetti dalla patologia nelle fasi iniziali.

"Dormire male è un sintomo del Parkinson ": lo rivelano tre studi clinici pubblicati tra il 2025 e il 2026, secondo cui altri due segnali precoci della malattia sono la depressione e il dolore, che dunque non sono semplici effetti collaterali. Uno studio del 2026 su Brain Sciences condotto su oltre 130 pazienti ha dimostrato che quelli che dormono male soffrono di depressione e ansia severa in misura superiore ai "buoni dormitori". Un dato, questo, confermato da una precedente ricerca pubblicata su Frontiers in Neurology ed effettuata su 109 pazienti. Secondo quest'ultima ricerca, il disturbo della fase Rem non trattato porta, a distanza di un anno, a un peggioramento della fatica e della depressione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Parkinson, "dormire male è un sintomo": gli studi choc Leggi anche: «Dormire male è un sintomo del Parkinson». Ecco gli altri segnali precoci della malattia Sogni agitati sintomo Parkinson? Medici anti-bufale ‘può accadere, si fa polisonnografia’(Adnkronos) – Incubi e sogni agitati di solito non hanno alcun significato clinico.