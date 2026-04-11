Domenica 12 aprile si svolgerà la 121ª edizione di Parigi Roubaix, con partenza da Compiègne e arrivo nel velodromo. La corsa coprirà 258,3 km, di cui 54,8 su pavé. Tadej Pogacar affronta questa gara come sua ultima missione stagionale, cercando di conquistare il suo primo successo in questa classica. Anche Ganna sarà presente, rappresentando un avversario da tenere d’occhio.

Domenica 12 aprile, partenza da Compiègne e arrivo nel mitico velodromo dopo 258.3 km, di cui 54.8 in pavé, scopriremo se Tadej Pogacar riuscirà a vincere la prima Parigi Roubaix. Nel 2026 lo sloveno ha già trionfato alla Milano Sanremo e al Giro delle Fiandre, salendo a quota 12 successi nelle classiche Monumento e diventando il secondo ciclista in questa speciale classifica dopo Eddy Merckx (19). Inoltre, è in striscia aperta di sette vittorie consecutive. Ora l’obiettivo è aggiudicarsi la Parigi Roubaix, per spuntare anche la quinta e ultima casella nelle corse Monumento e raggiungere gli unici tre ciclisti a esserci riusciti: Merckx, Roger De Vlaeminck e Rik Van Looy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Parigi Roubaix, la missione finale di Pogacar: perché non sarà come il Fiandre e Ganna rappresenterà un rivale in più

Tadej Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre. E ora la Parigi-RoubaixNuovo appuntamento con Bike Today, insieme al nostro compagno d’avventura Gian Luca Giardini, per rivivere e analizzare il Giro delle Fiandre 2026.

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La Parigi-Roubaix 2026 si vedrà in tv sulla RAI in chiaro? Orari, programma, streamingGli appassionati di ciclismo hanno manifestato un certo malumore per la mancata trasmissione in diretta televisiva del Giro delle Fiandre sui canali Rai. oasport.it

Ormai da diversi anni in Italia si porta avanti un’idea, quella secondo cui Filippo Ganna un giorno possa vincere la Parigi-Roubaix. Ganna però ha corso l’Inferno del Nord per ben cinque volte e non è neppure mai salito sul podio. Al debutto è finito oltre il tem - facebook.com facebook

Parigi-Roubaix 2026: percorso e favoriti | Fantacycling x.com