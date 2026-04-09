Van der Poel o Pogacar? Chi dei due vincerà la Parigi-Roubaix 2026 entrerà comunque nella storia

Domenica si corre la Parigi-Roubaix 2026, una delle edizioni più attese, con i ciclisti Van der Poel e Pogacar pronti a sfidarsi sul famoso pavé del Nord. La gara rappresenta un appuntamento tradizionale del calendario ciclistico e questa volta vedrà i due atleti confrontarsi in una corsa che potrebbe entrare nella storia del ciclismo. La competizione si svilupperà lungo le strade di questa classica monumento, con i corridori pronti a dare il massimo.

Domenica sul pavé del Nord, si consumerà una storica edizione della Parigi-Roubaix che vivrà un nuovo capitolo della eterna sfida tra Van der Poel e Pogacar. I due unici, veri, favoriti riscriveranno in un modo o nell'altro la storia della Monumento perché chi dei due trionferà, segnerà un nuovo, straordinario record. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi vince la Milano-Sanremo 2026? Le quote dei bookmakers su Pogacar e Van der Poel. I possibili nomi a sorpresaL’attesa tipica degli appuntamenti imperdibili scandisce l’avvicinamento alla prima grande classica della stagione.

Leggi anche: Giro delle Fiandre 2026: Tadej Pogacar per la storia, van der Poel ci prova. Occhio ad Evenepoel

POGACAR si allena per la PARIGI-ROUBAIX

Temi più discussi: Clamoroso: la Parigi-Roubaix senza settori di pavé e tre salite inedite!; Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; Startlist: Pogacar, van der Poel, Ganna, Pedersen, van Aert, Milan; Parigi-Roubaix 2026, cosa ci dice il Fiandre: Van der Poel accorcia le distanze da Pogacar.

Van der Poel o Pogacar? Chi dei due vincerà la Parigi-Roubaix 2026 entrerà comunque nella storiaDomenica sul pavé del Nord, si consumerà una storica edizione della Parigi-Roubaix che vivrà un nuovo capitolo della eterna sfida tra Van der Poel e ... fanpage.it

MATHIEU VAN DER POEL RITORNA ALLE SUE RADICI NEL NUOVO FILM SHIMANO: THIS IS HOME. VIDEO & GALLERYNato all’interno di una delle dinastie più leggendarie del ciclismo, Van der Poel è cresciuto con questo sport intrecciato alla vita di tutti i giorni. Suo nonno, Raymond Poulidor, incarnava la ... tuttobiciweb.it

Parigi-Roubaix 2009. Terza Parigi-Roubaix per Boonen Pozzato da dietro è spettatore dell'arrivo solitario del belga, ma ha un giro di pista e sarà ufficiale il suo secondo posto #bike #vintagecycling #velovintage #vintagebike #fblifestyle #vintageroadbike #vint - facebook.com facebook

Undici anni fa, nel 2015, il passaggio di un treno fermava la Parigi-Roubaix I corridori aspettarono il passaggio a livello, poi ripresero la corsa #ParisRoubaix #Ciclismo #Cycling @parisroubaixcourse x.com