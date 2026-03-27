Succede di tutto alla E3 Saxo Classic 2026 Van der Poel trova il poker consecutivo

Alla E3 Saxo Classic 2026, si è assistito a un finale di gara con Van der Poel protagonista. Il corridore olandese ha attaccato da lontano, arrivando in solitaria e vincendo la corsa per la quarta volta consecutiva. La sua azione ha lasciato indietro i principali avversari, confermando il suo ruolo dominante in questa classica.

Era tutto scritto per il classico finale alla Mathieu van der Poel: attacco da lontano, arrivo in solitaria distruggendo la concorrenza. Invece il ciclismo ogni tanto offre ancora delle sorprese: c’è stato un ultimo tratto davvero emozionante alla E3 Saxo Classic 2026, ma a vincere è sempre il fenomeno olandese che centra il poker consecutivo. Gran battaglia nella prima ora per cercare la fuga giusta, alla fine sei uomini sono riusciti a centrarla: Bastien Tronchon (Groupama – FDJ United), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Michiel Lambrecht (Team Flanders – Baloise), Luke Durbridge (Team Jayco AlUla), Stan Dewulf (Decathlon CMA CGM Team) e Sven Erik Bystrøm (Uno-X Mobility). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Succede di tutto alla E3 Saxo Classic 2026. Van der Poel trova il poker consecutivo Articoli correlati E3 Saxo Classic 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Van der Poel alla ricerca del trisLa settimana dedicata alle classiche del Nord proseguirà oggi con l’appuntamento con l’E3 Saxo Classic 2026. LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: Van der Poel in solitaria, gruppo a 1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11. Aggiornamenti e notizie su Succede di tutto alla E3 Saxo Classic... Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Roma-Bologna 3-4, all'Olimpico succede di tutto: gol e highlights; Monte dei Paschi cambia tutto: cosa succede? | Aspettando La Vasca; Daniela Santanchè si è dimessa da ministra, cosa succede ora: tappe e scenari. Succede di tutto alla E3 Saxo Classic 2026. Van der Poel trova il poker consecutivoEra tutto scritto per il classico finale alla Mathieu van der Poel: attacco da lontano, arrivo in solitaria distruggendo la concorrenza. Invece il ciclismo ogni tanto offre ancora delle sorprese: c’è ... oasport.it Italia-Irlanda del Nord, cosa succede in caso di parità dopo il 90': tutte le infoQuesta sera alle 20,45 gli Azzurri di Gattuso si giocano l'accesso alla finale playoff per qualificarsi ai Mondiali. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match ... ilromanista.eu Cosa succede nelle scuole di Roma se in classe c'è un alunno "difficile" e i genitori evitano la diagnosi Luca ha sei anni e ha da poco iniziato la scuola primaria in un istituto comprensivo di Roma. Già nei primi giorni di lezione il suo nome (quello che utilizzia - facebook.com facebook Esistono diversi esempi di squadre che giocano a tre dietro ma che non hanno paura di sviluppare il gioco centralmente. E succede anche in Italia, vi metto qui come esempi il Catanzaro di Aquilani ed il Venezia di Stroppa che insistono forte sulle combinazio x.com