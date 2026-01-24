Pari Modena senza gol Inzaghi soddisfatto | Partita autorevole dovevamo dare la stoccata giusta nella ripresa

Il Palermo di Pippo Inzaghi ottiene un pareggio senza reti contro il Modena al Braglia. Nonostante il vantaggio annullato nel secondo tempo, la squadra ha mostrato solidità e controllo, con Inzaghi che ha sottolineato l’importanza di una prestazione autorevole e di una ripresa efficace. La decisione del VAR ha impedito a Palumbo di segnare, ma l’allenatore si è detto soddisfatto della gestione della partita e dell’atteggiamento dei suoi.

Pari senza gol al Braglia di Modena per il Palermo di Pippo Inzaghi: nella ripresa i rosanero avevano trovato il gol del vantaggio con Palumbo ma il Var ha negato la rete per un fallo di Gyasi su Chichizola: per la verità, le immagini non hanno proprio certificato con certezza assoluta se il.

