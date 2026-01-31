Nei giorni scorsi, il sindaco Magi ha spiegato che il taglio dei pini in piazza Amendola e nel parco Ochino è necessario. Le molte segnalazioni dei cittadini avevano evidenziato problemi di sicurezza e di salute degli alberi. Le autorità hanno deciso di intervenire, anche se alcuni residenti temevano per il verde pubblico. Ora, si attende che i lavori vengano avviati quanto prima.

Sia per piazza Amendola che per il parco Ochino, la cittadinanza e le istituzioni hanno sottolineato la necessità di provvedere all’esecuzione di questi interventi. Sono agli atti denunce e richieste di risarcimento danni a seguito di infortuni o danneggiamenti", così l’assessore all’ambiente Barbara Magi ha risposto alla consigliera di Siena Sostenibile, Monica Casciaro, in merito al taglio dei pini. "Gli interventi su piazza Amendola – ripercorre l’assessore – sono stati autorizzati in conferenza del paesaggio e hanno riguardato l’abbattimento di 18 esemplari già sostituiti da prunus. Gli interventi sul parco Ochino sono stati oggetto di specifico progetto di riqualificazione dell’area approvato dalla giunta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Magi: "Taglio dei pini necessario e richiesto dai cittadini"

Approfondimenti su Magi Taglio

In provincia di Brugherio, si sono svolti tradizionali cortei dell’Epifania, coinvolgendo figuranti e motociclisti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 1 di 5

Ultime notizie su Magi Taglio

Argomenti discussi: Magi: Taglio dei pini necessario e richiesto dai cittadini; Taglio dei pini al parco Ochino e in Piazza d’Armi, Magi: Intervento necessario, come sottolineato da cittadinanza e istituzioni; TAGLIO DEI PINI AL PARCO OCHINO E IN PIAZZA D'ARMI, MAGI: INTERVENTO NECESSARIO; Taglio dei pini a Siena, la polemica sul parco Ochino e Piazza d’Armi si sposta in Consiglio.

Taglio dei pini al parco Ochino e in Piazza d’Armi, Magi: Intervento necessario, come sottolineato da cittadinanza e istituzioniSia per quanto riguarda piazza Amendola che per quanto attiene il parco Ochino, la cittadinanza e le istituzioni hanno più volte sottolineato la necessità di provvedere all’esecuzione di questi inter ... radiosienatv.it

TAGLIO DEI PINI AL PARCO OCHINO E IN PIAZZA D'ARMI, MAGI: INTERVENTO NECESSARIODurante la seduta del Consiglio comunale di Siena di giovedì 29 gennaio, l’assessore all’ambiente e alle aree verdi, Barbara Magi, ha risposto all’interrogazione presentata dalla consigliera di Siena ... oksiena.it

Quando un colore incontra il taglio giusto, succede la magia Da una base spenta e senza forma a un colore caldo, luminoso e naturale, studiato per esaltare l’incarnato e la texture del capello. Abbiamo ridato vita ai ricci con un taglio su misura, pensato p - facebook.com facebook