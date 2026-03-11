La giunta comunale di Sanremo ha deciso di sospendere il progetto di un parco urbano nel quartiere Salvo d’Acquisto, che prevedeva un investimento di circa 2,05 milioni di euro. La decisione è stata presa per consentire ulteriori approfondimenti sulla fattibilità e sui dettagli dell’intervento. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali riguardo alle prossime mosse dell’amministrazione comunale.

Il progetto di parco urbano in Salvo d’Acquisto a Sanremo, con un budget previsto di 2,05 milioni di euro, è stato ritirato dalla giunta comunale per approfondimenti. L’iniziativa, concepita per trasformare la passeggiata del lungomare Sud Est in un corridoio pedonale verde, ha incontrato resistenze interne tra i settori di Palazzo Bellevue. La pratica era inserita nella revisione della Strategia Sanremo Verde e nel Piano di Ristrutturazione Fers 2021-2027. L’assessore Massimo Donzella aveva spinto per una rapida approvazione, ma il confronto in giunta ha messo in luce divergenze su funzionalità e impatto paesaggistico. Il sindaco Alessandro Mager era assente durante la seduta decisiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parco Salvo d’Acquisto: stop al progetto da 2 milioni

Articoli correlati

L’intervento da 6 milioni. Scuola Salvo D’Acquisto: i lavori procedono speditiScuola completamente rinnovata e con essa anche l’aula consiliare, che sarà moderna e attrezzata con tutte le migliori tecnologie e porterà il nome...

Progetto da tre milioni di euro per il parco archeologicoArriveranno 3 milioni di euro a Sarsina per la realizzazione del parco archeologico nell’area del Tempio Capitolino, emerso casualmente nel 2023...

4 years unware marriage,he proposed a divorce,she signed with pregnant, he regretted it.

Tutto quello che riguarda Parco Salvo

Temi più discussi: Parco urbano in Salvo d'Acquisto, progetto da 2 milioni rimbalza tra settori di Palazzo Bellevue; TERRITORIO E PARTECIPAZIONE, LBC INCONTRA I CITTADINI A BORGO CARSO; Due milioni per Salvo d'Acquisto, ecco il progetto che trasforma il Sud Est in un parco sul mare; Borgo Carso, incontro con i cittadini: sicurezza, strade, patti di collaborazione e scuola tra le priorità.

Parco urbano in Salvo d’Acquisto, progetto da 2 milioni rimbalza tra settori di Palazzo BellevuePortato all'attenzione della scorsa giunta, l'assessore Massimo Donzella costretto al ritiro per approfondimenti ... riviera24.it

Due milioni per Salvo d’Acquisto, ecco il progetto che trasforma il Sud Est in un parco sul mareDonzella tira dritto sul maxi intervento co-finanziato da Regione: «Nessuna contestazione di merito in conferenza dei servizi» ... riviera24.it

SAN SALVO . NUOVA COSTRUZIONE . PARCO DEGLI ULIVI. PALAZZINA DI 10 APPARTAMENTI E LOCALI COMMERCIALI AL PIANO TERRA. OGNI APPARTAMENTO SARA' COMPOSTO DA SOGGIORNO CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO O TRE CAMERE facebook