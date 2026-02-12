La frazione di Principina si trasforma in una discarica a cielo aperto. Residenti e passanti si trovano a fare i conti con rifiuti abbandonati e un degrado che cresce di giorno in giorno. Molti segnalano furti continui, mentre le condizioni dell’area peggiorano senza interventi concreti.

GROSSETO Una frazione abbandonata. Che è diventata una discarica a cielo aperto. E che quotidianamente è preda di furti e razzie. Si parla di Principina a Mare, in inverno ‘quasi’ disabitata. Pochi gli abitanti che però adesso sono sul piede di guerra. Il motivo? I troppi rifiuti abbandonati un po’ ovunque. "In via della Sogliola - iniziano alcuni residenti - accanto alla Rta ci sono dei bidoni. Che sono diventati una discarica a cielo aperto: soprattutto residui di cantieri e calcinacci, pezzi di bagni dismessi. In quella zona non ci sono le telecamere e chi vuole gettare qualcosa senza farsi vedere sa dove può venire". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Discarica a cielo aperto: "Principina abbandonata tra rifiuti, degrado e furti". L’appello dei residenti

